Sporting com resultado positivo e recorde de quotização

AG do Sporting agendada para o próximo dia 30

Saldo que vai ser apresentado na AG de dia 30, para votação dos sócios, é de 135 mil euros positivo. Os 9 M€ em quotas são o melhor registo de sempre.

O Sporting vai apresentar na AG de dia 30, para votação dos sócios, um resultado líquido positivo de 135 mil euros relativo a 2020/21, com destaque para o recorde de quotização: 9 M€.

No relatório e contas da época antes mencionada, os leões revelam que extinguiram ainda cinco empresas que estavam inativas. "No decorrer da época 2020/21, verificou-se a redução do valor das participações financeiras dado que o SCP dissolveu e liquidou cinco empresas que se encontravam dormentes hà mais de 15 anos, nomeadamente; i) Verdiblanc I, S.A.; ii) Verdiblanc II, S.A.; iii) Verdiblanc III, S.A.; iv) Verdiblanc IV S.A.; e v) a Sociedade de Promoção Imobiliária - Qta. Das Raposeiras, S.A.", pode ler-se.

O passivo do clube, por seu lado, passou de 288 milhões de euros, em 2019/20, para 236 milhões de euros.

O orçamento para 2021/22, de 21 milhões de euros, prevê lucro de 79 mil euros.