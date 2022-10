Coates e Ugarte fazem parte da lista de pré-convocados da seleção do Uruguai.

Diego Alonso, selecionador do Uruguai, revelou na sexta-feira a sua lista de 55 jogadores pré-convocados para o campeonato do Mundo do Catar, integrando na mesma, como esperado, dois jogadores do Sporting: o defesa central Coates e o médio Ugarte.