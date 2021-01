Sporting com plano B para Paulinho: SAD tem alternativa, Amorim quer o bracarense

SAD verde e branca tem avançado bracarense como prioridade para satisfazer o técnico Rúben Amorim, pese a existência de uma alternativa. Mas... é uma escolha secundária que pode ficar só pelo papel.

O namoro é antigo, o desejo do técnico Rúben Amorim em contar com Paulinho, antigo jogador deste no Braga, é ardente e Frederico Varandas tem vindo a fazer todos os esforços - em particular através do seu diretor desportivo, Hugo Viana, enquanto parte ativa no processo - para levar o internacional português para Alvalade até ao fecho da presente janela de mercado.