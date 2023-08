Sporting com novidades no jogo frente ao Casa Pia: eis os onzes iniciais

Confira os onzes iniciais de Casa Pia e Sporting para o jogo que abre a segunda ronda do campeonato; às 20h15 desta sexta-feira.

As entradas de Esgaio, Nuno Santos, Edwards e Paulinho são os destaques no onze inicial do Sporting para o jogo com o Casa Pia, tendo como comparação a receção ao Vizela (3-2). Geny Catamo, Daniel Bragança, este com problemas físicos, Matheus Reis e Francisco Trincão perdem o estatuto.

Adiada fica a estreia na equipa inicial de Hjulmand, médio dinamarquês ex-Lecce que reforçou o clube leonino.

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; Fernando Varela, Vasco Fernandes e Zolotic; Larrazabal, Ângelo Neto, Beni e Leonardo Lelo; Yuki Soma, Clayton e Godwin.

Suplentes: Lucas Paes, João Nunes, Neto, Rafael Martins, Geraldes, Fernando Andrade, Felippe, Tiago Dias e Jajá.

Onze do Sporting: Adán; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Gyokeres e Paulinho.

Suplentes: Israel, Matheus Reis, Neto, Trincão, Geny, Hjulmand, Mateus Fernandes, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.