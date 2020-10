Sporting com ideia clara: Vietto para seguir passos de Acuña

Possibilidade esteve em cima da mesa até ao fecho do mercado, mas só depois disso o Al Hilal avançou com 7 M€ pelo jogador. A SAD recusou por ora a abordagem oficial, porque o mercado está encerrado.

Grande parte dos pressupostos que estiveram por detrás do processo que levou à saída de Marcos Acuña do Sporting - exceção feita à questão comportamental do jogador e às promessas não cumpridas de renovação do vínculo laboral por parte da SAD - aplicam-se ao contexto que envolve presentemente Luciano Vietto, que, sabe O JOGO, deverá ser negociado pelos leões dentro de patamares financeiros que não lhe deixem em perda após o investimento de 7,5 milhões de euros (M€) feito em 2019.

"Limpar" o salário de Vietto tem sido uma das expressões dos responsáveis pelo futebol leonino quando abordam a situação de Vietto, que a SAD tentou colocar sem sucesso até ao final do último mercado de transferências.

A saída e o encaixe financeiro decorrente do negócio Wendel atenuou as necessidades financeiras da sociedade no imediato, mas a transferência de Vietto, um dos jogadores com o vencimento mais elevado - cerca de 3,5 M€ brutos por época, bem acima dos 2 M€ colocados como teto salarial -, está em agenda, algo que o mercado sabe. Aliás, foi precisamente nesse contexto que o Al Hilal, da Arábia Saudita, abordou o Sporting para transferir o camisola 10. Os valores suscitados, concretamente 7 M€, ficaram aquém do admitido pelos responsáveis leoninos, que, naturalmente, para esticar a proposta colocaram em cima dois argumentos: disponibilidade para transferir por valores próximos dos 11 M€ e o facto de não ser o melhor momento para uma negociação devido ao fecho do período de inscrições de jogadores em Portugal, ao contrário do que acontece na Arábia Saudita.

Ora, a verdade é que o interesse do Al Hilal mantém-se firme pelo avançado de 26 anos, pese a pressão a que a SAD está sujeita para vender não ser a mesma antes do negócio Wendel. Mas em Alvalade, tal como aconteceu com Acuña, uma transferência, a concretizar-se, não é admitida por valores que suscitem maior contestação ao que tem sido o trabalho de Frederico Varandas como presidente do clube. Depois, há que considerar a questão mencionada dos 50% dos direitos económicos do jogador estarem ainda na posse do Atlético de Madrid. No entanto, nestas contas há um facto que deve ser tido em linha de conta, nomeadamente a poupança salarial que a saída de Vietto poderá representar para a SAD, uma vez que o contrato de trabalho que liga as duas partes expira apenas em 2024, implicado um bolo total de encargos de 14 M€ em salários até lá.