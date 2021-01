Sporting com cinto apertado nas modalidades

Frederico Varandas, presidente do Sporting

Além do processo de despedimento coletivo de 20 funcionários, foram também recusados reforços no sector das modalidades do clube leonino.

O Sporting avançou na quarta-feira para um processo de despedimento coletivo de 20 funcionários das mais diversas áreas de atividade do universo leonino, cujos ordenados anuais, segundo O JOGO apurou, representam um milhão de euros (M€).

Os profissionais em causa foram notificados e alguns deles reuniram-se no sentido de acordar os termos da saída, concretamente as indemnizações que cada um tem direito pela decisão tomada pelo elenco liderado por Frederico Varandas. A decisão tem efeitos imediatos.

Ora, também nas modalidades os constrangimentos financeiros do Sporting têm sido elevados, verificando-se, porém, bons desempenhos desportivos na época em curso - os leões lideram no hóquei em patins, futsal e basquetebol, ocupando a segunda posição no voleibol e andebol.

Sabe O JOGO que os acordos orçamentais foram definidos em dezembro último, mas o elenco de Varandas, - concretamente por determinação de Francisco Salgado Zenha, vice-presidente e administrador financeiro da SAD -, recusou reforços para as mesmas, pese os pedidos para evitar eventuais perdas de competitividade.