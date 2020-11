Sporting com cinco "reforços" e nota sobre Nuno Mendes na preparação para a Taça

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O Sporting contou esta quinta-feira com o "reforço" de cinco internacionais no regresso da equipa ao trabalho, para preparar o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, na segunda-feira, com o Sacavenense.

Os sub-21 portugueses Luís Maximiano, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, o sub-21 espanhol Pedro Porro e o marroquino Zouhair Feddal voltaram aos treinos na academia de Alcochete, depois de representarem as respetivas seleções.

Nuno Mendes também esteve ao serviço da seleção sub-21 liderada por Rui Jorge, que garantiu o apuramento para o Euro 2021, contudo, segundo o Sporting, "fez apenas tratamento, devido a uma contusão óssea".

Já o brasileiro Bruno Tabata trabalhou de forma "integrada", enquanto o central uruguaio Sebastián Coates se limitou a trabalho "condicionado".

O desafio com o Sacavenense, do Campeonato de Portugal, a contar para a terceira ronda da Taça de Portugal, realiza-se às 21h15 de segunda-feira, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h00, em Alcochete, novamente à porta fechada.