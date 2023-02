Sporting com cinco mexidas para receber o Midtjylland

Rúben Amorim deixou cinco titulares no clássico com o FC Porto no banco contra os dinamarqueses

O Sporting recebe esta noite o Midtjylland na Liga Europa e em relação à última partida, o clássico contra o FC Porto, o técnico Rúben Amorim procedeu a cinco alterações na equipa titular.

Assim, entram na equipa St. Juste, Esgaio, Nuno Santos, Paulinho e Arthur Gomes, para os lugares de Bellerín, Inácio, Trincão, Fatawu e Chermiti.

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Arthur Gomes

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Neto, Bellerín, Gonçalo Inácio, Diomande, Tanlongo, Mateus Fernandes, Rochinha, Trincão, Fatawu, Jovane e Youssef Chermiti.