Sporting com a mira no Ajax e com baixas na sessão de trabalho

Plantel cumprir mais um treino na manhã deste domingo.

O Sporting treinou na manhã deste domingo na Académica, tendo em vista o jogo de terça-feira (20h00) com o Ajax, da última ronda da fase de grupos da Champions.

De acordo com a informação disponibilizada no site oficial do clube leonino, Jovane Cabral, Rúben Vinagre, Zouhair Feddal e João Palhinha foram as baixas da sessão, por motivos físicos, enquanto Coates continua ausente depois de ter acusado positivo à covid-19.

O Sporting, já apurado para os oitavos de final, viaja para Amesterdão esta segunda-feira, realizando, ao final da tarde, a habitual conferência de imprensa de antevisão e o treino na Johan Cruyff Arena.