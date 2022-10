Sporting com a hecatombe de 2021/22 na mira

Rúben Amorim olha para os detalhes, instrui a equipa para o relevo do jogo nos Açores e lembra a derrota da época passada.

A última viagem aos Açores foi traumática para o Sporting que, na 17.ª jornada de 2021/22, sofrendo a primeira derrota na liga passada num jogo em que esteve a ganhar por 1-0 e 2-1.

Na altura, o 3-2 interrompeu a sequência de vitórias na Liga, que já ia em 11 jogos, e deixou os leões a três pontos do líder FC Porto, distância que dobraria duas jornadas depois com a derrota em casa com o Braga. Ora, Amorim faz questão de relembrar aos jogadores essa derrota nos Açores para lhes aumentar o foco, acrescentando este ingrediente motivacional aos detalhes do adversário.

Sem pensar em poupanças no onze inicial, ainda que admitindo gerir em caso de resultado favorável, o técnico quer que os seus jogadores combatam a ideia de um Santa Clara mais frágil por ter oito indisponíveis.