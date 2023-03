Sporting coloca bilhetes à venda para Turim e pede "conduta de total fair-play"

Adeptos do Sporting já sabem as condições para a visita a Turim

Clube leonino recordou a recente sanção imposta pela UEFA, que se encontra suspensa.

O Sporting informou que vai colocar à venda a partir desta quinta-feira (19h06) os bilhetes para o jogo de Turim, contra a Juventus, relativo à primeira mão dos quarto de final da Liga Europa e agendado para as 20h00 do dia 13 de abril.

"Numa primeira fase (de 30 de Março a 9 de Abril) a venda será exclusiva para os sócios do Sporting Clube de Portugal. Desta forma, e para chegarmos a todos os nossos associados de Portugal e do Mundo e para maior comodidade de todos, o processo de venda será exclusivamente online (link disponibilizado esta quinta-feira) a partir das 19h06 de amanhã", pode ler-se no site oficial do clube, acrescentando que "cada cartão de sócio válido com a quota março de 2023 regularizada permite a compra apenas de um bilhete ao preço unitário de 45 euros".

O emblema leonino explica ainda que "o critério de venda irá premiar os sócios com Gamebox 2022/2023, e de acordo com o número de anos da mesma, de forma a retribuir a fidelidade dos associados."

Critério:

30 e 31 DE MARÇO + 1 DE ABRIL

Lugares de Leão



2 DE ABRIL

Sócios com 19 renovações de Gamebox



3 DE ABRIL

Sócios com 16 a 18 renovações de Gamebox



4 DE ABRIL

Sócios com 13 a 15 renovações de Gamebox



5 DE ABRIL

Sócios com 10 a 12 renovações de Gamebox



6 DE ABRIL

Sócios com 7 a 9 renovações de Gamebox



7 DE ABRIL

Sócios com 4 a 6 renovações de Gamebox



8 DE ABRIL

Sócios com 1 a 3 renovações de Gamebox



9 DE ABRIL

Sócios sem Gamebox em 2022/2023

Apelo ao fair-play

O Sporting aproveitou ainda para apelar ao fair-play, recordando a recente sanção da UEFA. "Conforme foi anunciado no comunicado do dia 3 de Março, o Sporting Clube de Portugal foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato", recordou.

"Desta forma, apelamos a todos os sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting Clube de Portugal e transformando o jogo em Turim num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa verde e branca uma possível e desejada meia-final da Liga Europa", completou.