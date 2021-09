Sporting vende bilhetes de adepto para o Marítimo e também para Dortmund

Equipa de Rúben Amorim defronta os insulares na sexta-feira.

O Sporting informou esta terça-feira que já se encontram à venda os bilhetes de adepto para o encontro com o Marítimo, da sétima jornada do campeonato e marcado para as 19h00 de sexta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheteiras do estádio e no site oficial do clube leonino.

No que toca ao encontro com o Borussia Dortmund, da segunda ronda da Champions, o Sporting informou que já foram vendidos dois terços dos 1113 bilhetes disponíveis para o duelo na Alemanha, sendo de referir que a partir de amanhã, quarta-feira, a venda (37 euros) alarga-se aos adeptos, nas bilheteiras de Alvalade.