Extremo deverá deixar o Sporting nos próximos dias.

Jovane deverá abandonar o Sporting durante esta janela de mercado e a Salernitana pode ser o destino do jogador. O Sporting pretende realizar um encaixe financeiro apreciável com a transferência do atacante e a ideia seria o empréstimo até ao final da época, com compra obrigatória.

Na última temporada, Jovane foi cedido à Lázio, mas não conseguiu impor-se na equipa, tendo regressado ao Sporting.