Sporting: cinco jogadores são de difícil colocação

Salários complicam as negociações

Entre o lote de atletas que a SAD do Sporting tem enfrentado maiores dificuldades para colocar estão cinco elementos, concretamente Bruno Gaspar, Tiago Ilori, Rafael Camacho, Rosier e Diaby.

Em todos eles há particularidades, ainda que os elevados vencimentos estejam na base dos problemas, pois todos auferem valores líquidos acima dos 500 mil euros por ano, a maioria está mesmo próxima de um milhão de euros.

Bruno Gaspar está cedido por empréstimo ao Olympiacos e não deverá permanecer no clube. Interessados capazes de absorver a sua massa salarial ainda não apareceram.

Tiago Ilori tem o mesmo problema e encontra-se a treinar à parte na Academia, em Alcochete, tal como Rafael Camacho. Este tem, além do problema do vencimento, a condição de a SAD pretender colocar o jogador num clube em que possa jogar com regularidade, pois ainda acredita no seu potencial como atleta.

Tal não acontece com Rosier e Diaby. O primeiro pretende regressar a França, depois de não se ter adaptado ao país e clube, mas é da Turquia que têm chegado interessados, como o Besiktas. Diaby esteve no mesmo emblema na última época, mas é o que mais aufere deste lote.