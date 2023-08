Sporting: Chermiti mais próximo de um entendimento com o Everton

Avançado sportinguista continua a conversar com o Everton, tendo em vista o aumento do montante oferecido inicialmente. A negociação continua bem viva; Jogador é esperado até ao fim de semana em Liverpool para oficializar a sua ligação ao emblema inglês. Objetivo para esta época seria ultrapassar a fasquia dos 22 jogos, mas com Gyokeres seria difícil.

Chermiti continua a exigir um esforço maior do Everton para confirmar a sua saída de Alvalade para o clube inglês. Nas últimas horas as partes envolvidas no processo esgrimiram argumentos, mas ainda não houve fumo branco embora haja uma aproximação.

Com o Sporting, já se sabe, o acordo está estabelecido com os toffees a pagarem 15 milhões de euros e mais cinco por objetivos, reservando ainda os leões uma fatia de 20 por cento da mais valia numa futura venda.

Quem não ficou agradado com a primeira oferta do 17.º classificado da Premier League foi Chermiti. O negócio não está em risco, até há uma aproximação, mas também não está ainda fechado e por essa razão não houve ainda qualquer declaração pública sobre o mesmo. O jogador, que tinha renovado contrato com o Sporting até 2027 (cláusula de rescisão também subiu para os 80 milhões de euros), quer dar um passo seguro e consistente na carreira.

A chegada de Gyokeres ao Sporting roubou espaço a Chermiti. É certo que o internacional sueco será sempre a primeira opção para o ataque dos leões, surgindo Paulinho logo a seguir. Aliás, poderão até jogar os dois em simultâneo. O internacional sub-19 português seria sempre o número três. Depois da experiência da última temporada, o ponta-de-lança queria ultrapassar a fasquia dos 22 jogos e 3 golos, o que não se afigurava fácil face à concorrência que previsivelmente iria ter. Chermiti é esperado em Liverpool até ao final da semana para realizar exames médicos.