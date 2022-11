Sporting chegou a anunciar saída das provas europeias... antes da boa notícia

Equipa leonina segue para a Liga Europa.

O Grupo D da Liga dos Campeões foi de cortar a respiração até ao apito final no último jogo. O Sporting acabou em terceiro, depois da derrota (1-2) frente ao Eintracht Frankfurt, mas ao intervalo estava na frente do marcador e, provisoriamente, na liderança da poule.

No momento em que terminou o jogo de Alvalade, a equipa de Rúben Amorim, face ao empate (1-1) que se registava no Marselha-Tottenham, estava fora das provas europeias, mas o encontro em França ainda decorria. Pierre Hojbjerg, no último suspiro dessa partida, deu o triunfo aos spurs e "atirou" a formação de Mbemba, auto do golo da equipa da casa, para o último lugar.

No meio destas reviravoltas, o Sporting chegou mesmo a anunciar que estava fora das competições europeias, nas redes sociais, mas a verdade é que, face ao terceiro lugar final, vai mesmo marcar presença no play-off da Liga Europa, com um dos segundos classificados da fase de grupos.