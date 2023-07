Sporting chega aos 21 milhões e Gyokeres está mais perto

Coventry City exigia 20 milhões de euros como valor mínimo de negociação e o Sporting já terá subido a fasquia para os 21.

O Sporting subiu a fasquia por Gyokeres, informou o CoventryTelegraph, dando conta de "avanços" entre leões e o clube do Championship. A subida da proposta está a deixar o avançado sueco mais perto de Alvalade, já que os leões atingiram o valor mínimo de negociação, que estava situado nos 20 milhões de euros. Este é um aumento de seis milhões de euros perante a proposta inicial e os leões ainda poderão colocar uma percentagem de venda futura em cima da mesa, de modo a selar o acordo.

De férias, o avançado de 25 anos aguarda que o processo seja resolvido, tendo a intenção de não ficar no Championship, daí ter recusado contactos do Leeds, no final de maio.

O Coventry mostrou-se exigente com o Sporting, mas manteve a coerência perante outros interessados da Premier League. "FootballLondon", "Express&Star" e "LiverpoolEcho" deram conta de que Fulham, Wolverhampton e Everton estão a dirigir atenções para outros alvos, porque consideram que o preço de Gyokeres, cujo contrato termina em 2024, é demasiado elevado. A abordagem do Everton, abaixo dos 20 milhões de euros, foi recusada e os toffees, que eram os mais fortes candidatos, sairam da discussão.