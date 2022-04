Sporting: caminho para o Jamor faz-se imitando FC Porto de Villas-Boas

A tradição das duas mãos nas meias-finais da Taça de Portugal voltou em 2008 e desde aí só o FC Porto da época de 2010/11 recuperou de uma desvantagem caseira

Rúben Amorim sabe da missão espinhosa que tem pela frente. Ganhar um clássico é sempre complicado, mais ainda a jogar fora. As contas para chegar ao Jamor implicam vencer no Dragão e superar uma derrota por 2-1 em Alvalade.

A história não joga a favor de quem corre atrás do prejuízo. Desde 2008/09, quando a Taça de Portugal voltou a ter duas mãos na meia-final, só por uma vez algum clube conseguiu recuperar de desvantagem caseira inicial. O FC Porto de André Villas-Boas venceu a Supertaça, campeonato, Liga Europa e marcou presença no Jamor ao derrotar o Benfica, na Luz, por 3-1, vencendo pela superioridade nos golos fora depois do 2-0 infligido pelos encarnados no Dragão.