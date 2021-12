UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Sporting na vitória, por 2-0, diante do Boavista



Adán 6

Determinante no desenrolar do encontro, ao evitar que o Boavista se adiantasse por Gorré (8"), que seguia isolado.



Gonçalo Inácio 5

Não estava atento a Gorré na grande ocasião do Boavista que poderia ter mudado o jogo. Foi emendando com bons desarmes.



Coates 6

Ter estado duas semanas de fora deixou-o a morrer de saudades do golo. Quase marcou aos 7", mas Alireza atirou-se bem. Notou-se que fisicamente ainda não está ao seu melhor, mas chegou para o que o jogo exigiu.



Matheus Reis 6

Cada vez mais confiante, tentou ajudar a desequilibrar com passes longos a solicitar desmarcações.



Porro 6

Trouxe a alegria aos adeptos, mas acabou por ser ilusória, uma vez que o golo seria anulado por fora de jogo de Matheus Nunes. Saiu lesionado ao intervalo.



Ugarte 6

Não é Palhinha, mas garra e vontade de ajudar não lhe falta, o que é meio caminho andado. Estancou as tentativas de crescimento axadrezadas.



Matheus Nunes 6

Conseguiu pela primeira vez furar dentro da área do Boavista, oferecendo o golo a Porro. O VAR estragou a festa. Não jogou no limite, como tinha feito contra o Benfica, mas ainda fez outra jogada de golo perdida por Pote.