Sporting B soma mais duas vitórias e continua invicto na pré-época

Formação secundária ganhou ao Sintrense e Pêro Pinheiro e está invicta na pré-temporada.

O Sporting B somou este sábado mais duas vitórias em encontros de preparação.

De manhã, em Alcochete, os leões venceram o Pêro Pinheiro por 2-0 com golos de Manuel Mendonça, aos 3", e de Lucas Anjos, aos 69".

No encontro da tarde, a formação de Çelikkaya ganhou no campo do Sintrense, por 0-3, com tentos de Rodrigo Marquês (22"), André Gonçalves (42") e Samuel Justo (87"), este último de grande penalidade.

Estes dois triunfos vieram aumentar a invencibilidade da equipa da Liga 3, que procurará ser competitiva para lutar pela subida de divisão, como foi estabelecido como imprescindível para o projeto de desenvolvimento de jogadores.

O Sporting B começara a época com um empate com a equipa A do Estoril (1-1), vencendo depois Caldas (2-1), Atlético (0-1) e Amora (2-1), antes dos jogos de hoje.

Continuam sem estar integrados no plantel da formação secundária os jogadores considerados excedentários: Eduardo Henrique, Rafael Camacho, Alexandropoulos, Marsà, Fatawu, Ilori e Tanlongo.