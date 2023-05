Sporting B assustou-se, mas garantiu permanência na Liga 3

Equipa secundária esteve a perder e em risco de descer ao intervalo. Deu a volta graças a Fatawu, somando um resultado muito importante para valorizar jogadores e angariar jovens no futuro. V. Setúbal desce

O Sporting B tremeu em casa diante do Real Massamá, mas garantiu mesmo a permanência na Liga 3 ao vencer por 2-1.

Com vários jovens da equipa principal no onze, nomeadamente Fatawu, Essugo e Mateus Fernandes - Nazinho, Gonçalo Esteves, Rodrigo Ribeiro e Lamba passaram pela equipa A também -, os leões entraram dominantes e procuraram o golo cedo. No entanto, foram os de Queluz a aproveitar uma transição rápida para marcar ao cair do pano da primeira parte, por intermédio de Dino Semedo. Nessa fase, e como o V. Setúbal já batia o Oliveira do Hospital, o Sporting B estava despromovido.

A reação foi forte e os leões chegaram a dois golos rapidamente. Fatawu foi decisivo. Caiu na área aos 49" e Tiago Ferreira empatou de penálti. Depois, aos 65", o ganês, ao seu jeito, fez uma diagonal e enviou um petardo que ainda bateu no poste antes de entrar. O golaço ditou a reviravolta.

Calai fez uma defesa apertada a um livre aos 75", mas pouco mais o Real conseguiu criar de verdadeiro perigo. Ainda assim, houve enorme ansiedade em Alcochete, pois bastava o empate para a manutenção ruir, já que o V. Setúbal continuava a vencer o Oliveira do Hospital e o Sporting sabia que teria sempre de fazer melhor do que os vitorianos.

Os sadinos ganharam por 2-1 ao Oliveira do Hospital, mas descem de divisão. Nem o Bonfim lotado valeu para a equipa anfitriã.