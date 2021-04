Sporting atira-se à nomeação do árbitro assistente Nuno Manso: "Não acho normal"

Miguel Braga recorda episódio com o árbitro assistente referente a 2016.

O Sporting visou esta segunda-feira as nomeações de Nuno Manso - esteve no jogo de domingo com o Famalicão - para as equipas de arbitragem a cargo dos jogos da equipa leonina, recordando um episódio datado de 2016, em que o árbitro assistente foi acusado de agredir uma vogal do núcleo sportinguista de Braga.

Miguel Braga, porta-voz do emblema verde e branco, falou sobre as expulsões de Rúben Amorim e Hugo Viana no duelo com os famalicenses, na 26.ª jornada da Liga NOS e vincou que "não é normal" que Manso já tenha sido nomeado três vezes para partidas do Sporting.

"Se virmos as imagens, percebemos que é ele quem o expulsa [a Rúben Amorim]. O senhor Manso tem um episódio absolutamente lamentável com uma vogal do núcleo do Sporting em Braga, tão lamentável que ele está a ser julgado por ofensas à integridade física e por ofensas a uma mulher. A sessão está marcada para 30 de abril, já adiada várias vezes. É normal que alguém que está a ser julgado por isto seja nomeado pela terceira vez para jogos do Sporting? Segundo me apercebi, terá dito, também, palavras pouco amigáveis ao Hugo Viana que o levaram a irritar-se e a ser expulso. Por isso, volto a dizer: não acho normal que alguém que tenha este litígio continue a ser nomeado como se nada fosse", assinalou Miguel Braga, no programa "Raio-X", da Sporting TV.