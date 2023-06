Sporting atento a dupla do PSG

Central Bitshiabu e avançado Ekitike referenciados. Clube avalia a inclusão dos jogadores no negócio Ugarte

O Sporting avalia a possibilidade de avançar para dois jogadores do PSG, que estão referenciados em Alvalade e que, na sequência do negócio de Ugarte com os parisienses, poderão estar disponíveis para mudar de ares. Sabe O JOGO que o central, de 18 anos, Bitshiabu e o avançado Ekitike, de 20, estão na lista de alvos seguidos pelos leões e, mediante a transferência do médio uruguaio para Paris, os responsáveis verdes e brancos veem uma janela de oportunidade para atacar duas promessas do futebol francês.

O central é canhoto, impressiona pela estampa física (1,96m), e somou 16 jogos pela equipa principal do PSG, tendo disputado até um encontro na Liga dos Campeões, diante do Bayern Munique. Foi observado e validado na Youth League, mas já é conhecido desde que foi campeão da Europa de sub-17, eliminando, nas meias-finais, Portugal. O defesa conhece bem Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro, João Muniz e Dário Essugo, tendo enfrentado todos estes jogadores no encontro, em 2022. O defesa quererá ter protagonismo e assumir-se como titular em clubes de nomeada, sabendo que o PSG continua a investir fortemente no mercado. É um jogador a ter em conta para o futuro, sabendo o Sporting que Gonçalo Inácio tem mercado e poderá abandonar o clube e, nesse caso, será necessário adquirir um central canhoto.

Bitshiabu: ganhou o Europeu de sub-17 e, desde então, está na lista leonina. Ekitike: não vingou, mas parisienses vão comprá-lo para o colocar noutro clube

Ekitike, de 20 anos, é avançado e foi emprestado pelo Reims ao PSG. Os parisienses pagaram 2 milhões de euros pela cedência e perto de 35 M€ para ativar a contratação em definitivo. Porém, com apenas quatro golos em 32 jogos, a "RMC Sport" e o "Ouest-France" dão conta de que o PSG não terá espaço para o jogador no plantel e, atendendo à desvalorização do ativo, pondera emprestá-lo.

É nesse cenário que o Sporting se posiciona, procurando um avançado promissor, com mobilidade, mas também bom desempenho na área. Ekitike é tido como um alvo aliciante e um cenário de empréstimo por um ano, ao jeito do que ocorreu com Sarabia em 2021/22, agradaria. Este interesse na dupla do PSG não quererá dizer, obrigatoriamente, que sejam incluídos no negócio de Ugarte, mas é certo que as relações entre clubes estão próximas e, até porque precisa de libertar jogadores para inscrever outros, o PSG vê com algum interesse a reformulação do plantel, ainda dependente do anúncio do novo treinador, logo, os dossiês quanto aos excedentários estão muito longe de ficarem definidos.

A SAD do Sporting não quer abdicar do valor acordado com o PSG, que prevê o pagamento de 60 milhões constantes na cláusula de rescisão. O médio vai, à partida, render 42 milhões, tendo o Famalicão 30% do bolo (18 M€), dos quais terá de dar 3 milhões de euros ao Fénix. O jogador assinará por cinco anos, já passou nos exames médicos e vai auferir perto de 5 milhões de euros líquidos. Tem tudo acertado com o PSG e está de férias no Uruguai, à espera da oficialização da transferência.