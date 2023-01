Sporting atento à possibilidade Bellerín: valores e outros clubes

A incursão pelo ala de 27 anos é uma resposta dos leões às elevadas exigências do Brighton por Lamptey e do Heerenveen por Van Ewijk

Há três semanas, Bellerín declarou que aufere 500 mil euros no Barcelona e que o salário não seria um entrave para o próximo desportivo, uma afirmação que, sabe O JOGO, deu confiança ao Sporting para sondar os representantes do jogador. Diga-se, porém, que o lateral recusou a incursão do Everton e que privilegiava assinar pelo Bétis de Sevilha.

Noticia o periódico "AS" que uma hipótese de empréstimo por seis meses, até ficar livre, seria uma solução do agrado dos catalães. A incursão pelo ala de 27 anos é uma resposta dos leões às elevadas exigências do Brighton por Lamptey e do Heerenveen por Van Ewijk: os ingleses pediam 10 milhões de euros, os neerlandeses cerca de 7 M€.