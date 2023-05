Sporting atento a lateral que esteve emprestado ao Real Madrid B

Vinícius Tobias pertence ao Shakhtar Donetsk e esteve no clube merengue desde o início da guerra na Ucrânia

Vinícius Tobias, lateral-direito de 19 anos que no último ano e meio esteve emprestado no Real Madrid, está na mira do Sporting, de acordo com notícia avançada pela CNN.

Formado no Internacional, Vinícius Tobias trabalhou várias vezes com a equipa principal dos merengues, mas jogou pelo Castilla (equipa B) e pelos juniores.

De acordo com a CNN Portugal, os merengues não vão avançar para a sua compra e o Sporting tem o jovem brasileiro bem referenciado, ponderando avançar para um empréstimo.

Após a saída de Pedro Porro, o Sporting reforçou a ala direita com Bellerín. Mas o espanhol está de saída e resta Esgaio para a posição.