Sporting ataca avançado que o Braga tentou contratar no fecho do mercado

Sporting está a montar uma estratégia para se antecipar à concorrência e garantir o avançado para 2023/24. Nas últimas horas desta janela de mercado, o Braga tentou convencer o LASK Linz a libertar o ponta-de-lança croata, oferecendo oito milhões por 80 por cento do passe, mas os austríacos recusaram.

Marin Ljubicic, avançado do LASK Linz, que foi abordado pelo Braga na última janela de mercado, está na lista de potenciais reforços do Sporting para a época 2023/24. Segundo O JOGO apurou, as características do avançado croata, de 20 anos, agradam sobremaneira a Rúben Amorim e os dirigentes leoninos já estão em campo, com uma estratégia definida, para tentar chegar a uma plataforma de entendimento com o emblema austríaco, acertando a transferência para o final da temporada.

Amorim, de resto, já tinha avisado que não pretendia reforçar o ataque no último mês se Chermiti, avançado que na quarta-feira fez o primeiro jogo a titular no Sporting, renovasse contrato, o que veio a concretizar-se. O Sporting não aproveitou a janela de janeiro para adquirir mais um elemento para concorrer com Paulinho, preferindo atacar o setor mais recuado com Bellerín e Diomande, estes apresentados oficialmente ontem.

Marin Ljubicic é um jovem com muito talento e que soma 16 golos em 12 jogos no LASK Linz. O jogador iniciou a época emprestado pelo Hajduk, mas o LASK Linz adquiriu-o a troco de 2,9 milhões. Ljubicic assinou por cinco temporadas.

O nome do avançado croata surgiu horas antes do fecho do mercado de transferências associado ao Braga que, depois de ver o alvo Fran Navarro ser negociado com o FC Porto, atacou de imediato Ljubicic, como O JOGO noticiou em exclusivo, jogador que já estava na lista. Os arsenalistas ofereceram oito milhões de euros por 80 por cento do passe do jogador, mas o clube austríaco manteve-se irredutível e não vendeu. Os bracarenses continuam de olho no avançado, mas é certo que à medida que se aproxime o final da época mais complicado será esgrimir argumentos com clubes com outra dimensão financeira, como o Sporting. Recorde-se que até há algumas semanas Ljubicic era o melhor marcador sub-21 dos principais campeonatos europeus, antes de ser superado por Gonçalo Ramos, do Benfica.