Sporting assina contrato profissional com guarda-redes de 16 anos

David Ivanov atua pelos juvenis dos leões

O jovem guarda-redes David Ivanov, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting.

Integrante da equipa de sub-17, pela qual soma esta época 11 partidas, a jovem promessa continuará ligada ao emblema verde e branco, após começar a carreira no FC Maia Lidador. Ivanov é internacional português na categoria em questão (tem dupla nacionalidade, portuguesa e russa).

"É uma sensação muito boa, porque estou a assinar contrato com o clube de que gosto e que acreditou em mim. Trabalho todos os dias para que momentos como este marquem a minha vida profissional. É um percurso onde me senti muito acolhido pelo clube e com o passar dos dias, meses e anos foi sempre melhorando", comentou aos meios do clube, recordando as dificuldades causadas pela distância para a família, sobretudo na fase inicial nos leões.: "São 300 quilómetros [de distância], não via os meus pais todos os dias e, às vezes, nem todos os meses, mas estou a fazer o que eu mais gosto e a viver o meu sonho".

"Gosto muito do Adán, é um guarda-redes no qual procuro inspirar-me, mas, mais novo um bocado, gosto muito de ver também o Diego Calai. Quero ser melhor guarda-redes do que sou agora e chegar ao fim da época e ver que evoluí bastante. Vou responder sempre com trabalho e vou lutar pelo Sporting até ao fim", concluiu David Ivanov.