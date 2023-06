Sporting: Arthur Gomes na lista de jogadores negociáveis

Extremo tem mercado e SAD leonina já sabe que não é imprescindível para Rúben Amorim; Arrumar a casa nas alas é uma das prioridades. Tal como O JOGO noticiou, Rochinha procura colocação, Jovane Cabral não conta para o treinador e Fatawu reclamou minutos tal como Arthur.

Arthur Gomes está na lista de jogadores a negociar no Sporting. A SAD já recolheu a informação de que o jogador contratado ao Estoril, por 2,5 M€ (50% do passe) não é imprescindível para Rúben Amorim. Logo, o clube está a envidar esforços para aferir interessados no atleta brasileiro. O Corinthians foi o emblema que surgiu nas cogitações, mas ainda é incerto se Arthur quererá voltar ao Brasil, sendo, aos 24 anos, um jogador a tentar a afirmação na Europa.

O golo ao Tottenham, no primeiro minuto de leão ao peito, serve de cartão de apresentação do jogador, que deixou claro, antes de ir de férias, que queria mais minutos. Apesar de ter somado 38 jogos e quatro golos na época inicial nos leões, acumulou 1240 minutos e foi titular apenas dez vezes.

Deu boa resposta a jogar nas alas, mais recuado, para dar propensão ofensiva à equipa em momentos apertados, mas a ordem é reduzir o número de atletas no plantel. Colocar os jogadores com mais mercado entre os excedentários é a meta prioritária nas vendas e Arthur Gomes poderá render um encaixe semelhante ao de Tabata, que o ano passado saiu por 5 M€.

Ter menos polivalentes e mais jogadores que, verdadeiramente, desequilibrem... esse é o mote de Rúben Amorim na construção do plantel para 2023/24 e os extremos poderão levar uma razia. Rochinha foi perdendo espaço ao longo do ano (487 minutos) e nunca foi uma real alternativa, procurando clube, como O JOGO noticiou em fevereiro. O mesmo se verifica com Jovane Cabral, que renovou com o Sporting no verão passado de modo a voltar aos trabalhos com Amorim, mas nunca voltou a contar depois de cedido à Lázio. Acabou a época lesionado e de interessados só o Valladolid para já, emblema da II Divisão espanhola. Abrir espaço nas alas é urgente, até porque na pré-época Afonso Moreira e Tiago Mamede vão ser avaliados por Amorim.