Sporting: Arthur Gomes e Rochinha para sair e Rúben Vinagre a caminho de Inglaterra

Colocação de excedentários é forma de reinvestir no plantel. Duo não vai a Alcochete este domingo.

A maneira de libertar verbas para reinvestir no plantel está identificada e passa por colocar jogadores a título definitivo noutros clubes. Arthur Gomes e Rochinha, como O JOGO noticiou, vão libertar espaço nas alas e são para vender. Os dois reforços do último ano não foram convocados para se apresentarem hoje em Alcochete e têm as malas aviadas para sair, idealmente de forma permanente.

O Sporting deu a indicação aos atletas e respetivos representantes para procurarem resolver o seu futuro profissional. Para já, os leões não os querem usar como moeda de troca para um possível reforço do plantel e contam, sim, recuperar algum do investimento feito em 2022/23. O brasileiro, que tatuou na perna o festejo mais emblemático pelo Sporting, quando, em lance individual, fez um golaço frente ao Tottenham na estreia pelos leões, tem mercado no seu país. Os leões pedem 5 milhões de euros. Já Rochinha, que goza de um tempo extra de férias por ter casado, foi abordado pelo Estoril e a permanência em Portugal é um objetivo do jogador.

O Sporting tem ainda para resolver vários casos de excendentários. Doumbia saiu, sem lucro, para o Al-Ahli, mas Eduardo Quaresma não vingou no Hoffenheim e não rendeu financeiramente, devendo ser novamente cedido porque, até aqui, ninguém chegou à fasquia que o Sporting pretende para o jovem formado em Alcochete. Nos centrais, também Marsà está em litígio e não se apresentará em Alcochete. Eduardo Henrique, Tiago Ilori e Rafael Camacho terminam contrato em 2024 e a SAD tencionava rescindir com os atletas, de modo a poupar cerca de 5 milhões de euros em salários na próxima época.

Rúben Vinagre a caminho do Hull

Rúben Vinagre está perto do Hull City. Sabe O JOGO que o defesa será emprestado ao emblema do Championship, que ficará com uma cláusula de opção de 15 milhões de euros pelo jogador. O canhoto não conta para Rúben Amorim, não recebera qualquer indicação para se apresentar na Academia de Alcochete, e recebeu abordagens do segundo escalão inglês. Sem ofertas do principal campeonato britânico, o ex-atleta do Wolverhampton pretende jogar para voltar aos melhores momentos, já que no Everton fez apenas quatro encontros.

Os leões querem recuperar parte do investimento feito em 2021/22, quando Vinagre era o eleito para ser o sucessor de Nuno Mendes, que rumara ao PSG. O Sporting pagou 10 milhões de euros por 50% do passe. Vendê-lo por 15 M€ significaria encaixar 7,5 M€.