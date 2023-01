Sporting arranca operação Taça da Liga a meio-gás

Sporting defronta o Arouca na terça-feira, na primeira das meias-finais de uma prova que venceu nas duas últimas edições, e treinou hoje sem os titulares na partida com o Vizela.

Um dia depois de uma vitória, por 2-1, sobre o Vizela, que marcou o regresso aos triunfos do Sporting, o plantel às ordens de Rúben Amorim voltou a treinar-se na manhã deste sábado na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Nesta sessão de trabalho - a primeira já com o pensamento na semifinal da Taça da Liga e que será jogada terça-feira, em Leiria, diante do Arouca - o treinador dos leões não contou com os 11 titulares do encontro de ontem, que fizeram trabalho de recuperação.

s restantes treinaram normalmente no relvado, sabendo-se que nesta altura o único elemento do plantel entregue ao departamento clínico é o médio Daniel Bragança.

Amanhã de manhã há novo treino, desta feita já com todos os elementos do grupo, salvo alguma situação impeditiva.