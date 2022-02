Sporting arranca com a operação clássico e não faz referência a Pedro Gonçalves

Pedro Gonçalves deixou o jogo com o Famalicão com queixas físicas

Pote deixou o encontro com o Famalicão com queixas físicas. Clube leonino deu conta do regresso ao trabalho esta segunda-feira.

O Sporting começou esta segunda-feira a preparar o clássico com o FC Porto, da ronda 22 do campeonato. A informação prestada pelo clube no site oficial não faz qualquer referência a Pedro Gonçalves, jogador que deixou o encontro com o Famalicão com problemas físicos.

Os titulares nessa partida fizeram trabalho de recuperação, tendo os restantes trabalhado às ordens de Rúben Amorim, segundo indica o Sporting no site oficial. Pedro Gonçalves integrou, portanto, o primeiro lote, pelo que tudo não terá passado de um susto.

Terça-feira é dia de folga, estando o regresso ao trabalho previsto para quarta. O clássico do Dragão tem início marcado para as 20h15 de sexta-feira. Porro, por castigo, é baixa certa na formação leonina.