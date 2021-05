Sporting apresenta resultado líquido negativo no terceiro trimestre de 2020/21

Leões enviaram relatório à CMVM com 23,5 milhões de euros negativos.

O Sporting apresentou esta segunda-feira um resultado líquido negativo de 23,5 milhões de euros no que diz respeito às contas do terceiro trimestre da época 2020/21.

A informação foi divulgada no relatório enviado pelo Conselho de Administração da SAD leonina à CMVM.

A sociedade verde e branca vê o resultado negativo como "resultante do impacto da pandemia de covid-19" e apontam os motivos: "O mercado de transferências com contração a nível mundial do número de transações e valor e que resultou numa quebra do volume de vendas de jogadores de 66 milhões de euros, ainda assim destacar as transações de Marcos Acuña por 10,5 milhões de euros acrescido de variáveis e Marcus Wendel por 20,3 milhões de euros acrescido de variáveis; a quebra nas receitas operacionais excluindo transações de jogadores, em 15 milhões de euros no trimestre e 20 milhões de euros, estimados, na época", pode ler-se.

O clube aponta ainda para a "redução dos gastos operacionais em 15,4 milhões de euros (19%), dos quais 3,3 milhões de euros são redução em gastos com pessoal (menos 7%), resultantes numa redução do déficit operacional excluindo transacções de jogadores em 2%". A fechar, o documento permite perceber que o ativo caiu 20M€ (dos 288M€ para os 268M€) desde o início do exercício,; e que passivo subiu cerca de 4 milhões, se agora de 302 milhões de euros.

Neste mesmo documento, a SAD refer qye o "ligeiro aumento do passivo com o "aumento da rubrica de fornecedores pela aquisição dos direitos económicos do jogador Paulinho", que custou à SAD 16 M€.

TODOS OS DADOS AQUI