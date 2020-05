Sporting apresenta os pilares para o futuro e indica 89 jogadores de elevado potencial

Clube divulgou alguns pontos da estratégia a seguir através do jornal oficial.

O Sporting apresentou, através do jornal do clube, aqueles que considera serem os pilares para a estratégia de futuro do clube. Interação com o sócio (melhorar a experiência nos principais pontos de contacto com o sócio: desportivo, digital, estádio e marca.), sistemas de suporte (implementar uma arquitectura de software aberta e dotar a organização das ferramentas necessárias para simplificação e automação de processos, assim como um eficiente fluxo de informação para tomada de decisões, estrutura (melhorar as Infra-estruturas de instalações e tecnologia, assegurando mecanismos de continuidade de Negócio de alto nível. evolução eco-friendly para um Sporting (ainda) mais verde e pessoas (captar, reter e desenvolver os melhores talentos, no plano desportivo e operacional, através de um processo holístico de transformação organizacional interna), são os pontos mencionados.

O clube leonino faz ainda referência à aposta na formação, que considera ganha, apontando à "retenção de 89 atletas identificados como 'high potencial' (potencial elevado).

Não Perca Sporting Uma das razões para o fracasso e o Sporting em busca da eficácia perdida Com 37 golos marcados em 24 jornadas, os leões têm apenas o sexto melhor ataque do campeonato e este registo é o pior desde 2012/2013, época negra e que culminou com um inédito... sétimo lugar.

"Apesar do adiamento de entradas de caixa previstas como financiamentos e recebimentos, o Sporting não teve constrangimentos para fazer face a pagamentos urgentes, o que permitiu evitar o incumprimento que teria levado ao afastamento da equipa sénior de futebol das competições europeias. Por outro lado, é notório que a retoma do investimento na formação em setembro de 2018 foi a aposta correta. Neste período, o processo levado a cabo de captação e retenção contratual de 89 atletas identificados como ' 'high potential' das camadas jovens, e a alteração implementada no modelo de performance para ser centrado no jogador, permitiram que hoje fosse possível colher frutos", indica.

"A equipa sénior apresenta 13 atletas com menos de 21 anos, seis dos quais já resultado do desenvolvimento conseguido assente no novo modelo centrado no jogador. Esta estratégia só foi possível devido a uma nova e mais eficiente gestão de recursos, concretizada através do corte de 18 milhões de euros por ano em massa salarial", aponta.