Sporting apresenta condolências por Alexandre Gouveia, antigo dirigente

Antigo dirigente leonino morreu no domingo, aos 70 anos.

O Sporting apresentou esta segunda-feira, por via de um comunicado nas redes sociais, as suas condolências pelas morte de Alexandre Patrício Gouveia, antigo dirigente do clube, que morreu no domingo, aos 70 anos, vítima de doença prolongada.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Alexandre Patrício Gouveia, antigo membro do Conselho Directivo, Conselho Fiscal e Conselho Leonino que faleceu no último domingo. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se.

O velório de Alexandre Patrício Gouveia decorre esta segunda-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, a partir das 18h00. O funeral decorre na terça-feira.