Sporting aplica goleada das antigas ao Marselha e lidera na UEFA Youth League

Sub-19 do Sporting bateram os sub-19 do Marselha por 6-0. Os leões lideram o Grupo D, com sete pontos.

O Sporting foi a Marselha golear por 6-0 na terceira jornada da fase de grupos da UEFA Youth League, esta terça-feira. Os sub-19 leoninos somam sete pontos e lideram o Grupo D, com mais dois pontos que o Eintracht Frankfurt e mais quatro que o Tottenham. O Marselha soma apenas um.

Rodrigo Ribeiro, aos 26, 49 e 52 minutos, Samuel Justo, aos 40', Mateus Fernandes, aos 41', e Afonso Moreira, aos 59', fizeram os golos da equipa portuguesa. Aos 70', o Sporting ficou reduzido a dez elementos, por a expulsão de David Monteiro.

A formação gaulesa ainda falhou um penálti, aos 79'.