Sporting anuncia: wi-fi no estádio, pavilhão e academia

Obras nas três principais instalações dos leões devem ficar concluídas até ao final da temporada

O Sporting vai ter, até ao final da temporada, rede wi-fi em Alvalade, no Pavilhão João Rocha e na Academia de Alcochete. O anúncio foi feito por André Bernardo, vice-presidente e administrador da SAD.

"Os sócios, colaboradores e parceiros do Sporting CP vão poder usufruir na Nova Era 2.0 de uma rede de Wi-Fi no Estádio, Pavilhão e Academia. É mais um marco crítico para o nosso objetivo de excelência de experiência, com uma parceria que brevemente tornaremos pública, garantindo que a solução de Wi-Fi será implementada faseadamente ao longo da época 2023/2024", referiu o dirigente, na edição mais recente do jornal Sporting.

Bernardo explicou ainda que a rede wi-fi não será a única novidade para os adeptos do Sporting.

"A e-Gamebox já foi lançada e está a um click de ser adicionada à wallet do telemóvel. Os primeiros torniquetes novos já chegaram e estamos a preparar o piloto para até final do ano civil podermos ter novos torniquetes e tecnologia NFC a funcionar", revelou.