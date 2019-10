Sporting anuncia voto eletrónico fora de Lisboa

Decisão necessita de alteração nos Estatutos

"1405 Sócios marcaram presença na última Assembleia Geral (AG) do Clube, realizada na passada quinta-feira, representando menos de 1% do número total de Sócios do Sporting Clube de Portugal", assim começa Rahim Ahamad, membro do Conselho Diretivo do Sporting, o texto publicado no site do clube e que serve de anúncio da decisão de implementar o sistema de voto eletrónico remoto.

A proposta necessita, todavia, de uma alteração dos estatutos, recorda Ahamad.

"O Sporting CP não pode estar dependente daqueles que, pela proximidade, estão servidos das melhores condições para participar nos destinos do clube", pode ler-se ainda no texto, que recorda a baixa participação dos sócios nas assembleias gerais ordinárias de anos anteriores, excluindo as eleitorais. A média de participantes é de 1 por cento.