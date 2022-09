Sporting anuncia reembolso dos bilhetes para o jogo em Marselha

O reembolso será realizado nas bilheteiras do Estádio José Alvalade

O Sporting anunciou este domingo que iniciará dia 29 de setembro reembolso do valor pago pelo bilhete adquirido pelos adeptos leoninos que tinham previsto deslocar-se a França para assistir ao jogo com o Marselha, da terceira jornada da Liga dos Campeões.

COMUNICADO

"No seguimento da decisão anunciada pela UEFA, a 23 de Setembro, de aplicar ao Olympique de Marseille um jogo à porta fechada, o Sporting Clube de Portugal informa que suspendeu a venda de bilhetes para o jogo da terceira jornada da fase de grupos da UEFA Champions League e que procederá ao reembolso do valor pago pelo bilhete (custo unitário de €55) a partir da próxima quinta-feira - 29 de Setembro - nas bilheteiras do Estádio José Alvalade mediante a apresentação do bilhete do jogo."