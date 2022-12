Sporting anuncia medidas rumo à neutralidade carbónica em 2050

No seguimento deste compromisso, o clube está já a estudar a adoção de algumas práticas no que toca ao processo de eficiência energética, como a aplicação de painéis fotovoltaicos na cobertura do Estádio José Alvalade e no Pavilhão João Rocha

O Sporting colocou em prática um projeto rumo à neutralidade carbónica em 2050 e assume, entre outras metas, o objetivo da autossuficiência energética em 50%, até esse período, refere esta sexta-feira o clube em comunicado.

No seguimento deste compromisso, o clube está já a estudar a adoção de algumas práticas no que toca ao processo de eficiência energética, como a aplicação de painéis fotovoltaicos na cobertura do Estádio José Alvalade e no Pavilhão João Rocha.

Leia também Vídeos A teoria rocambolesca de Hernanes que prevê quem vai vencer o Mundial'2022: tente acompanhar Num programa do canal de televisão brasileiro SporTV, o antigo futebolista Hernanes revelou uma teoria algo insólita que prevê quem será o vencedor do Mundial'2022. O treinador português Luís Castro estava no estúdio. O melhor é mesmo assistir ao vídeo...

O Sporting pretende ainda alterar a sua frota de ligeiros para veículos elétricos, processo já iniciado e cuja transição a 100% será concluída até ao final da época de 2026/2027, permitindo a neutralidade total de emissão de carbono da mesma.

"Consumo elétrico 100% verde em todas as suas instalações" e a "adesão à GRACE - empresas responsáveis, no reforço do compromisso de construção e disseminação de boas práticas no âmbito da responsabilidade social e sustentabilidade" contam-se entre as pretensões do clube.

O emblema de Alvalade anunciou ainda a participação no Programa Smart Open Lisboa (SOL), cujo tema é a Transição Energética, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, no seu objetivo de se tornar uma cidade neutra em carbono até 2030.

O processo de autossuficiência e eficiência energética traçado para o Sporting passa também pela Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, em Setúbal, "através da instalação de mais de 650 painéis fotovoltaicos para autoconsumo".

O Sporting anunciou ainda que foi escolhido pela European Club Association (ECA) para ser o representante de Portugal no grupo de trabalho de sustentabilidade que visa definir o enquadramento do tema na indústria do futebol, definindo as melhores práticas e jornadas de evolução deste setor.