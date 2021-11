O Sporting vai ter Alvalade repleto para a partida frente ao Tondela, no domingo.

O Sporting anunciou, este sábado, que os bilhetes para o jogo frente ao Tondela, no Estádio José Alvalade, estão esgotados. Os leões vão, por isso, ter casa cheia no domingo (18h00), no duelo da 12.ª jornada da Liga Bwin.

O emblema verde e branco ocupa o segundo lugar da tabela classificativa, com 29 pontos, os mesmos do líder FC Porto.