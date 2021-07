Sporting já tem substituto para o Boavista no particular de quinta-feira

Equipa do Sporting tem treinado no Algarve

Equipa de Rúben Amorim terá duplo teste no espaço das próximas 48 horas na região algarvia e os adeptos poderão assistir através da televisão.

O vai defrontar o Belenenses na quinta-feira (20h00), no Estádio do Algarve. O clube de Alvalade decidiu propor aos responsáveis da formação do Jamor um particular em virtude do cancelamento do encontro com o Boavista, devido a casos de infeção por covid-19 detetados no plantel axadrezado.

Recorde-se que o Sporting vai defrontar amanhã, quarta-feira, o Portimonense, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal (também às 20 horas).

Os dois encontros de preparação do Sporting, relativos ao estágio no Algarve, serão transmitidos pela SportTV, tal como a partida com os franceses do Angers. Esta mantém-se para o dia 20 deste mês, também na região algarvia.

A equipa do Sporting está concentrada desde o passado domingo em Lagos, onde tem realizado e vai continuar os trabalhos de pré-temporada, até 21 de julho.

