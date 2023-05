Sporting anuncia contrato profissional para médio de 17 anos

Médio de 17 anos, há cinco épocas no Sporting, agradecido fala em "momento de orgulho e satisfação" e espera seguir as pisadas de Essugo.

O Sporting anunciou que Manuel Kissanga, nascido em Angola e com 17 anos completados no passado mês de abril, tornou-se jogador profissional, assinando um contrato com o clube que representa desde há cinco anos, proveniente do AFA.

Campeão nacional de sub-17 na temporada passada, este médio disputou na presente época 23 jogos, com oito golos marcados, nos juvenis e fez também dez partidas e um golo pela equipa de juniores.

Aos meios de comunicação do clube leonino, Kissanga sublinhou: "Só tenho de agradecer a todos os meus familiares, ao clubes e aos meus empresários, que estão sempre comigo. Agora é continuar a trabalhar e dar tudo a cada dia."

Num ano em que começou a trabalhar também com os sub-19, o jogador lembrou um passo "importante" na carreira, porque "os sub-19 são mais exigentes do que os sub-17", explicando: "O jogo é mais intenso. Isso ajuda-me a ter um volume de treino superior e quando vu aos sub-17 as coisas são mais fáceis."

Mostrando-se orgulhoso desde o primeiro momento que vestiu a camisola do Sporting e referindo que "nunca tinha imaginado sair de Angola e vir para um clube tão grande", Kissanga considera-se um "jogador muito rápido e com força".

Como todos os jogadores da formação, este médio tem como sonho chegar à equipa principal dos leões e recordou que muitos jogadores da equipa A têm chegaram das camadas mais jovens. "Fico muito contente pelo facto do Sporting apostar nos jovens. Motiva-nos a continuar a trabalhar e a dar o máximo porque um dia podemos chegar lá", declarou, assumindo que tem em Essugo a sua referência no clube. "Treinei com ele nos sub-15 e era um jogador que dava sempre o máximo de si e ensinava-nos. Disse-nos sempre para continuarmos a trabalhar."