Sporting antecipa decisão de compra e aquisição de Porro avança de imediato

Leões protegem-se assim de outros interessados.

A decisão está tomada e Porro já não foge ao Sporting, que nos próximos dias vai acionar antecipadamente a opção de compra que estava prevista no empréstimo do atleta por parte do Man. City.

Esta cláusula deveria ser acionada apenas no fim da época que agora começa, mas a Direção dos verdes e brancos prefere acioná-la já, protegendo-se assim de eventuais interessados que pudessem surgir durante a temporada. O lateral-direito que foi uma das grandes revelações do futebol português em 2020/21 vai assinar por quatro temporadas, ficando vinculado até 2025. O clube, no entanto, só no fim da época vai pagar a transferência. Mais elevados passam a ser os salários de Porro, a partir daqui totalmente assegurados pelos leões, o que poderá valer um desconto nos 8,5 M€ previstos no acordo assinado entre Sporting e City - emblema que apesar de se preparar para desembolsar mais de 117 M€ por Grealish (ver página 22) está em dificuldades para cumprir as regras do fair play financeiro.

Proveniente do Valladolid, onde já jogara por empréstimo dos citizens, Porro fez 37 jogos pelo Sporting na época passada, acumulando quatro golos e duas assistências. Os dirigentes leoninos acreditam que o jogador poderá valorizar-se ainda mais na época que agora se inicia, nomeadamente graças à participação do clube na Liga dos Campeões e aos eventuais jogos pela seleção espanhola, pela qual já se estreou.

No fim da época o Sporting, recorde-se, vai também ter que pagar dez milhões de euros relativos à aquisição de 50 por cento do passe de Rúben Vinagre.