Academias de Sporting e Ajax têm rivalizado por prémios internacionais e muitos talentos da base vão a jogo na quarta-feira, no regresso dos leões à Liga dos Campeões após três épocas.

O clássico terminou com empate e agora o foco do Sporting está no Ajax, o primeiro rival da Liga dos Campeões, já amanhã, em Alvalade. Os neerlandeses não têm só em comum com os leões o facto de terem sido campeões nacionais em 2020/21 sustentados na formação.