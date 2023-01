Sporting ainda sem Morita e com Chermiti na preparação para o Benfica

Internacional japonês ainda não não treinou com os leões desde que regressou do Mundial'2022.

O Sporting continuou esta quinta-feira a preparação para o dérbi com o Benfica (domingo, 18h00) com dois nomes no boletim clínico. Rúben Amorim continua assim sem poder contar com Daniel Bragança e Hidemasa Morita, ambos em tratamento. O técnico chamou Youssef Chermiti.

O japonês ainda não treinou com os verdes e brancos desde que regressou do Mundial do Catar, prova em que fez três jogos no espaço de nove dias, um dos quais com 106 minutos realizados, diante da Croácia, nos oitavos de final.

Rúben Amorim confirmou recentemente, aliás, que o médio tem uma lesão muscular antiga que não está debelada, contraída ainda antes de chegar aos leões.

O Sporting deve atuar no dérbi com Ugarte e Pedro Gonçalves no duplo-pivô de meio-campo, solução que tinha tido bons resultados antes de Pote cumprir castigo por acumulação de amarelos. Nessa partida, com o Marítimo, os leões foram derrotados, quebrando assim uma série de sete triunfos consecutivos.