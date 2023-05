Sporting ainda pode ir à Liga dos Campeões. Confira as contas

As contas do Sporting e Braga para o terceiro lugar e qualificação para a Liga dos Campeões

O empate do Braga com o Boavista, com o golo que igualou o jogo a surgir na compensação - autoria de Yusupha - não só qualificou o FC Porto diretamente para a Liga dos Campeões, mas abriu uma janela de oportunidade para o Sporting, que passa a ter hipóteses matemáticas de chegar ainda ao terceiro lugar.

Vamos às contas

- Neste momento, Braga e Sporting estão separados por cinco pontos, com os leões a terem menos um jogo, a receção ao Benfica, este domingo.

- Em caso de vitória no dérbi - único resultado que interessa aos leões -, o Sporting fica a dois pontos do terceiro lugar do Braga

- Se a distância for de dois pontos à entrada para a última jornada, o Sporting está obrigado a vencer nesse dia, necessitando que o Braga não vença o Paços de Ferreira, na Pedreira.

- Em caso de igualdade pontual entre Sporting e Braga, os leões têm vantagem no confronto direto (3-3 e 5-0)