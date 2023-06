Sporting ainda espera nove milhões por Plata e Palhinha

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

No caso de João Palhinha, os 10 por cento de uma mais-valia futura permitem ao Sporting sonhar

Gonzalo Plata e João Palhinha poderão render cerca de nove milhões de euros. O primeiro foi vendido ao Valladolid por três milhões de euros, acrescentando-se a este valor 2 M€ por objetivos mediante jogos cumpridos. Dos 5 M€, o Sporting entregou metade ao Independiente del Valle, clube que detinha 50% dos direitos do atleta.

Agora, o periódico "BolaVip" dá como "muito próximo" o negócio do extremo com o Bournemouth por um valor a rondar os 8 M€, o que entregaria 4 M€ aos leões - seriam 6,5 M€ de encaixe com um atleta que custou um milhão em 2019.

No caso de João Palhinha, os 10 por cento de uma mais-valia futura permitem ao Sporting sonhar com pelo menos mais 5 M€. O centrocampista do Fulham está a ser associado ao Barcelona. A imprensa inglesa oscila entre os 70 e os 100 M€ na possível transferência.

A confirmar-se o valor mínimo de 70 M€ seriam 50 M€ de mais-valia, logo 5 M€ de lucro para o leão, que o vendeu por 20 M€. A SAD está atenta aos dois casos, perspetivando um encaixe de pelo menos 9 M€.