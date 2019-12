Dirigentes leoninos aguardam pela notificação do castigo ao internacional congolês para avançarem com a sua argumentação, de modo a ter o camisola 89 no clássico com o FC Porto.

Deverá entrar o quanto antes em sede própria, concretamente o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o recurso do Sporting pela expulsão de Bolasie no encontro de sábado frente ao Portimonense. Pelo menos, é essa a intenção dos responsáveis leoninos, que esperam pela necessária notificação do castigo para agir em conformidade, ainda que naturalmente tenham já delegado no seu departamento jurídico a preparação da fundamentação legal para que o segundo cartão amarelo e consequente cartão vermelho não seja motivador de um castigo disciplinar que tire o camisola 89 dos leões do clássico com o FC Porto, no próximo dia 5 de janeiro, a contar para a 15ª jornada da Liga, no Estádio José Alvalade.

A decisão de avançar com o recurso para o órgão disciplinar federativo foi anunciada logo após o desafio com o Portimonense, tendo Beto, team-manager do Sporting, dado conta da insatisfação e indignação dos verdes e brancos com a decisão do juiz do desafio, no caso João Pinheiro. "O VAR não é perfeito, mas ficou provado que faz muita falta. Vamos pedir a despenalização do segundo amarelo do nosso jogador", atirou o dirigente, considerando uma "mera coincidência" que a expulsão tenha acontecido antes de uma disputa com o FC Porto.

Bolasie, recorde-se, atingiu aos 45 minutos o braço do defesa-central Willyan, mas João Pinheiro entendeu que o internacional congolês terá tido um comportamento antidesportivo digno de sanção disciplinar - critério que manteve e usou logo de seguida com Jackson Martínez, também ele sancionado com um cartão amarelo aos 45"+2" - e puniu-o por isso mesmo. Bolasie chegou mesmo a recorrer às redes sociais para criticar a postura do colega de profissão, ainda que o tenha feito de forma irónica. "Contratem-no para Hollywood", escreveu. Bolasie, diga-se, foi o sexto jogador do Sporting a ser expulso esta temporada.