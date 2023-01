Sporting afasta-se de Lamptey e lateral deverá ficar no Brighton

Tanto o Sporting como o Lyon terão desistido de Lamptey. O Brighton não estará interessado em emprestar o jogador.

Tariq Lamptey foi um dos nomes na órbita do Sporting para a sucessão de Pedro Porro, que vai rumar ao Tottenham, mas o lateral direito do Brighton já não será hipótese. Tal como o Lyon, os verdes e brancos terão saído de cena, diz o jornalista Fabrizio Romano.

O emblema inglês estaria apenas disposto a deixar sair o jogador em definitivo e por um valor não inferior a dez milhões de euros.

Um dos nomes fortes nesta fase será o de Hector Bellerín.

De referir que Lamptey foi titular diante do Tottenham, este domingo, nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra. E até foi decisivo no lance do golo de Lewis Dunk.