Sporting adiou contratação de um central para janeiro

Amorim conta apenas com cinco jogadores para três lugares. Lacuna estava identificada...

O Sporting fechou em grande a janela de mercado de verão, mas para o equilíbrio do plantel ficou a faltar a contratação de mais um defesa-central, uma lacuna que estava identificada por Amorim e pela estrutura leonina. Assim, os próximos meses vão ser um teste à defesa do leão e determinarão se o investimento é necessário na reabertura do mercado em janeiro.

O Sporting joga com três centrais, mas Amorim conta apenas com quatro de raiz (Coates, Feddal, Inácio e Neto) e um adaptado (Matheus Reis). Numa época longa e com o leão em todas as frentes pelo menos nestes primeiros meses de 2020/21, castigos ou lesões nos elementos do eixo defensivo podem ser dramáticos.

A saída de Eduardo Quaresma, emprestado ao Tondela, deixou o setor ainda com menos gente, e não teve reposição. Rodrigo Fernandes jogou a central na pré-época e também saiu (FC Porto B). Os laterais podem ser alternativa em caso de necessidade, tal como os médios mais defensivos. Por outro lado, a escassez de centrais abre a porta à promoção de mais jovens da formação do clube e Amorim já provou que não tem medo de arriscar.